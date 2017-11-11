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Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisansı aldı

Fenerbahçe, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.

Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisansı aldı

Fenerbahçe, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı.

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
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Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisansı aldı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TFF bu kararı içeren yazısını ve 'UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası'nı, bir kutlama mektubuyla kulübümüze iletti." denildi. 

UEFA Lisans Sertifikası'nda ise "Fenerbahçe Futbol AŞ, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır." ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFAUEFA Lisans Sertifikası
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