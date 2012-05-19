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Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, başkanı, yönetimi, taraftarı ve sporcularıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin her değerini temsil eder" dedi.

Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, başkanı, yönetimi, taraftarı ve sporcularıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin her değerini temsil eder" dedi.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 14:56
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Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gönderdiği açıklamayı kardeşi, yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım okudu.

''Toplumsal kargaşa ve kaos umutlarını Fenerbahçe üzerinden gerçekleştirmeye çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır'' diyen Yıldırım, ''Fenerbahçe, başkanı, yönetimi, taraftarı ve sporcularıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin her değerini temsil eder ve hepsine sahip çıkar. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe, kendisine yönelik her türlü davranışına rağmen Türk polisidir. Fenerbahçe kendisinin cezalandırılmasını isteyen Türk savcısıdır, Türk hakimidir. Fenerbahçe, kendisini sıkça eleştirse de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Fenerbahçeli başbakanıdır. Fenerbahçe, türlü gayrı hukuki girişimlerine rağmen ezeli ve ebedi dostları Beşiktaştır, Galatasaray'dır ve diğer kulüplerdir. Kısacası, Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyetidir. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü sahip olduğu tüm bu değerlerini, hiç kimseye teslim etmeme kararlılığındadır'' şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve Başbakanı'nı tehdit...
Kendilerine karşı oynanan oyunun adının ''Haksız ve çıkar amaçlı suç örgütü'' olarak konulduğunu kaydeden Yıldırım şöyle devam etti:
''Ancak bu sefer de, sahne sırası Fenerbahçe operasyonunun yardımcı aktörlerine gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve Başbakanı'nı tehdit etmekten kaçınmayan, hakem atamaları yaparken yakalanan, Sivas'ta balık, Karabük'te profil siparişi veren ve hatta, devletten aldıkları trilyonları, şike ve teşvik eylemlerinde kullanmadıklarını ortaya koyamayanlar, umutsuzca ortaya dökülmüşlerdir.''

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 06:57
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyetidir
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