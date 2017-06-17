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Fenerbahçe transfere hızlı başladı

Fenerbahçe, mutlak başarı parolasıyla yola çıktığı yeni sezon öncesinde transfere etkili bir giriş yaptı.

Fenerbahçe transfere hızlı başladı

Fenerbahçe, mutlak başarı parolasıyla yola çıktığı yeni sezon öncesinde transfere etkili bir giriş yaptı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:05
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Fenerbahçe transfere hızlı başladı

Geçtiğimiz yıl kötü bir performans sergileyerek sezonu kupasız tamamlayan sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı başladı. Teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe, şu anda 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, ilk olarak devre arasında anlaşmaya vardığı Mehmet Ekici'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman'ın çok istediği Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile anlaşmaya vardı.

Fransa Milli Takımı'nın formasını 51 kez giyen ve hücum hattının her iki kanadı ile forvet arkasında oynayabilen tecrübeli oyuncuyu 1,5 milyon avro bonservis bedeli ve en fazla 1 milyon avro bonus karşılığında renklerine bağlayan Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den sonra önemli bir transfere daha imza atmış oldu.

Hollandalı sağ bek Van der Wiel'den beklediği performansı alamayan ve geçen sezon takımda kiralık olarak görev yapan Jeremain Lens'in yokluğunda sağ kanatta hem hücuma hem de savunmaya alternatif oluşturabilecek bir oyuncu arayışında olan sarı-lacivertliler, son olarak Faslı futbolcu Nabil Dirar ile anlaştı.

Fenerbahçe böylece, kısa bir sürede üç önemli futbolcuyu İstanbul'a getirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet EkiciFenerbahçeTransfere Hızlı BaşladıAykut KocamanFb
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