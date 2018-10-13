Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

İSTANBUL

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla 5. dakikayı 10-2 üstün geçti. Farkı 6. dakikada farkı çift hanelere (13-2) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in sayılarıyla ilk çeyreği 22-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely'nin arka arkaya bulduğu sayılarla 11. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 28-14. Çabuk toparlanan Herbalife Gran Canaria, Evans'ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 30-22. Kalinic ve Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla hücumda ritmini bulan sarı-lacivertli ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Herbalife Gran Canaria, Pasecniks'in pota altından kaydettiği sayılarla 6-0'lık seri yakaladı 22. dakikada farkı yeniden tek haneleri indirdi: 50-41. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin iç ve dış atışlardan ürettiği basketlerle 24. dakikada farkı 16 sayıya (59-43) taşıdı. Sinan Güler'in sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-58 önde girdi.

Son çeyreğe Ennis ve Lauvergne'nin boyalı alandan Guduric'in dış atıştan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 82-58. Çeyreğin kalan bölümünde rahat bir oyun sergilen Fenerbahçe, sahadan 97-72 galip ayrıldı.

"İlk çeyrekten son çeyreğe kadar maç kontrolümüzde geçti"

Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk çeyrekten son çeyreğe kadar maçın kontrollerinde geçtiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, Herbalife Gran Canaria'nın THY Avrupa Ligi'nde olmayı hak ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman aynı şekilde oynayan bir takım. Hücumda ve savunmada aynı ritimde oynuyorlar. Fazla üç sayılık atış kullandılar ve hücum ribauntlarını toplamaya çalıştılar. Bu üç sayılık atışların girmemesi iyi oldu. İlk çeyrekten son çeyreğe kadar maç kontrolümüzde geçti. Sezon içinde Herbalife Gran Canaria'nın çok iyi bir takım olacağını göreceksiniz. Takımın performansından da çok memnunum. Oyuncularımı güzel bir maç için tebrik ediyorum."

Ali Muhammed'in ABD'den döndüğü için yorgun olduğunu ve bu yüzden süre almadığını aktaran Sırp başantrenör, "Normal sezonda 60 maçımız var. Play-off'la birlikte 80 karşılaşma oynayacağız. Çok zorlu bir program içinde herkesin performansına ihtiyacımız var. 12 oyuncum var hepsi çok önemli. Genel olarak herkesin zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

Maldonado: "Fiziksel olarak iyi oynadık"

Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado ise Fenerbahçe'nin son çeyrekte çok iyi oynadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'yi tebrik eden Maldonado, "Fiziksel olarak iyi oynadık. İlk çeyrekte çok fazla hücum ribaundu verdik ve dış atışlardan yararlanamadık. Son çeyrekte Fenerbahçe çok iyi oynadı. THY Avrupa Ligi'nde ilk maçımızı oynadık. Tecrübeli bir ekip değiliz ama motivasyon ve isteğimiz var. Diğer maçlarda daha iyi oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.