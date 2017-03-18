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Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat kararını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonu takımdan ayrılacağını ve teknik direktörlük kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat kararını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonu takımdan ayrılacağını ve teknik direktörlük kariyerini noktalayacağını açıkladı.

18 Mart 2017 Cumartesi 14:18
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat kararını açıkladı

İSTANBUL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonu takımdan ayrılacağını ve teknik direktörlük kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan 69 yaşındaki teknik adam, "Kararımı aldım ve yönetimle paylaştım. Sezon sonu buradan ayrılacağım. Bu sadece Fenerbahçe'den ayrılacağım anlamına gelmeyecek, mesleğime de son noktayı koyacağım." dedi.

Kendisine yapılan eleştirilerle ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını dile getiren Advocaat, "Eleştiriler futbolun bir parçası. Bununla ilgili sorunum yok. Şunu belirtmeliyim, bir hoca olarak yapmak istediklerimiz kolay değildi. Buraya geç geldik. Dengeli bir kadromuz yoktu, bu hala geçerli. Eğer başkasının bu işi daha iyi yapacağı düşünülüyorsa o zaman ben buradan vedalaşıp giderim. Kendim için burada değilim. Yönetimle iyi bir ilişkim var. Onlara ne düşünüyorsam dürüstçe söylüyorum. Hislerimiz düşüncelerimiz onlarla aynı." ifadelerini kullandı.

"Bahane yok"
Advocaat, Fenerbahçe'nin özellikle sahasında bu sezon çok fazla puan kaybetmesine bir bahane üretemeyeceğini belirtti.

Maçın ilk 50-60 dakikasında Atiker Konyaspor'un daha iyi olduğunu aktaran Advocaat, "Bahanemiz yok. Bazı oyuncularımızın hala fiziksel olarak yeterli olmadığını görüyoruz. Son 5 maçtır yenilmiyorduk. Maçın son 25 dakikası yine fena değildi. Karşılaşmada 3-3'ü ve 4-3'ü bulabilirdik. Yanlışlar var." şeklinde konuştu.

Oyuncularının fiziksel durumunun iyi olmamasının kendisinin de suçu olduğunu anlatan Advocaat, "Ben de suçluyum ama fitness anlamında değil. Sorun bu değil bence. Yönetim sorunun ne olduğunu biliyor. Size saygılıyım ama bunu burada açıklamam doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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FenerbahçeTeknik DirektörAdvocaatönce Vatan
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