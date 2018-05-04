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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak

Beşiktaş'ın dün sahaya çıkmamasıyla TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseleceği açıklanacak Fenerbahçe, bu kulvarda son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.

Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak

Beşiktaş'ın dün sahaya çıkmamasıyla TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseleceği açıklanacak Fenerbahçe, bu kulvarda son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:18
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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından finale yükseleceği açıklanacak Fenerbahçe, bu organizasyonda son yıllarda finale kalmakta zorlanmıyor.

TFF'nin kararını açıklamasının ardından, kupanın finalinde 9 Mayıs Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la Diyarbakır'da karşılaşacak sarı-lacivertliler, son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda bir sezon aranın ardından tekrar finalde yer alacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan son 13 sezonda oynadığı 7 finalin 5'ini kaybetti ve son adımı atmakta sadece 2 kez başarılı olabildi.

17 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. TFF'nin kararıyla Beşiktaş'ı da hükmen 3-0 mağlup etmesi beklenen sarı-lacivertliler, böylece serisini 18 maça çıkaracak.

Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

Son iki kupa Kocaman'la

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde elde etti.

Kocaman, sarı-lacivertlilerin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini 2011-2012 sezonunda dindirdi. Bu sezondan önceki son kupasını 1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu karşısında kazanan Fenerbahçe, 29 yıl boyunca finale kalma başarıları gösterse de kupayı müzesine götürememişti.

Kocaman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe, finalde Bursaspor'u 4-0 yenerek uzun yıllardır süren Türkiye Kupası hasretini bitirdi. Bir sonraki sezon da Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, yine finale kaldı. Bu finalde de sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Bu tarihten sonra bir kez finale kalan Fenerbahçe, 26 Mayıs 2016'da Galatasaray'a yenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaşTFF
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