Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçına Portekizli hakem

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk edeceği ilk maçın hakemi belli oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Salı günü Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını, Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa yönetecek.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada yine Portekiz'den Bertino Cunha Miranda ile Alvaro Daniel Carvalho Mesqita yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Carlos Miguel Taborda Xistra olacak.

