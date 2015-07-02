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Fenerbahçe Sao Paulo ile görüşüyor

Brezilya kulübü Sao Paulo, futbolcuları Josef de Souza'nın transferi hakkında Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı

Fenerbahçe Sao Paulo ile görüşüyor

Brezilya kulübü Sao Paulo, futbolcuları Josef de Souza'nın transferi hakkında Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı

02 Temmuz 2015 Perşembe 12:11
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Fenerbahçe Sao Paulo ile görüşüyor

ANKARA - Brezilya Serie A takımlarından Sao Paulo'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "SaoPauloFC" isimli hesabından yapılan açıklamada, "8 milyon avro karşılığında transferi hakkında Fenerbahçe ile görüşülen Souza, (ligin 10. haftasında oynanacak) Atletico Paranaense maçının kadrosuna alınmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira'nın, 2010-2013 döneminde teknik direktör yardımcılığı ve teknik direktörlük yaptığı Portekiz'in Porto takımında beraber çalıştığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce ülkesinin Vasco da Gama ve Gremio kulüplerinde de oynadı.

Brezilya Milli Takımı formasını 3 kez giyen 1,88 metre boyundaki Souza, Porto'da top koşturduğu 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, lig ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 11:17
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeönce Vatan
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