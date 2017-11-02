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Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor

Süper Lig'de son iki sezonda ortaya koyduğu performansla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, golcülerinden istenilen verimi alamıyor.

Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor

Süper Lig'de son iki sezonda ortaya koyduğu performansla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, golcülerinden istenilen verimi alamıyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:48
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Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor

İSTANBUL - Süper Lig'de son iki sezonda ortaya koyduğu performansla taraftarlarını üzen Fenerbahçegolcülerinden istenilen verimi alamıyor.

Son iki sezonda 44 lig maçında rakip fileleri 80 kez havalandıran Fenerbahçe'de, santrforlar 31 gol attı.

Fenerbahçe'de bu sürede görev alan Moussa Sow, Jose Fernandao, Robin van Persie, Emmanuel Emenike, Roberto Soldado ve Vincent Janssen'in performansı beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu son 44 maçta Sow 12, Van Persie 9, Emenike ile Fernandao dörder, Janssen ise 2 gol katkısında bulundu, Soldado ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Bu sürede santrforların attığı 31 golün 7'si ise penaltı vuruşundan geldi.

En çok gol katkısı orta sahadan

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de son 2 sezonda attığı 80 golün 35'ine orta saha oyuncuları imza koydu.

Bu süreçte sarı-lacivertlilerde orta sahada görev yapan isimlerden Ozan Tufan ve Josef de Souza altışar, Aatıf Chahechouhe 5, Mehmet Topal ve Jeremain Lens dörder, Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Giuliano Victor de Paula üçer, Nabil Dirar ise bir gol katkısında bulundu.

Savunma oyuncuları ise son 2 sezonda 9 kez fileleri havalandırdı. Martin Skrtel 4, İsmail Köybaşı 2, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Simon Kjaer de birer gol kaydetti.

Cenk Tosun, 5 Fenerbahçelinin toplamını geçti

Beşiktaş'ın santrforu Cenk Tosun, Fenerbahçeli beş golcüyü tek başına geride bıraktı.

Cenk, son 2 sezonda ligde 24 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de son iki sezonda forma giyen Fernandao, Van Persie, Emenike, Soldado ve Janssen'in gol sayısı ise 19'da kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFenerbahçe
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