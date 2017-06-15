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Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakın

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe yarın play-off final serisinin 4. maçında karşılaşacak. Fenerbahçe, maçtan galip ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakın

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe yarın play-off final serisinin 4. maçında karşılaşacak. Fenerbahçe, maçtan galip ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:03
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Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakın

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe yarın play-off final serisinin dördüncü maçında karşılaşacak.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Eşleşmedeki ilk üç maçı kazanan ve seride 3-0 önde bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise serinin 5. maçı, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde yapılan üçüncü müsabakada taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 4 defa anons yapılmış ve salon boşaltıldıktan sonra müsabaka tamamlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Basketbol Süper LigiFenerbahçeFbBeşiktaş Sompo JapanPlay-off Final Serisi
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