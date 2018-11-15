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Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:19
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Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı

İSTANBUL 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışması yapıldığı belirtildi.

İdmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı aktarıldı.

Antrenmanın ardından yardımcı antrenör Chris van der Weerden'in 46. yaş gününün, teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, 3 günlük izinin ardından 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor Toto Süper Lig
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