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Fenerbahçe 'saha avantajı' için oynayacak

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin 4. olabilmesi için zor da olsa bir şansı daha bulunuyor.

Fenerbahçe 'saha avantajı' için oynayacak

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin 4. olabilmesi için zor da olsa bir şansı daha bulunuyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:09
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Fenerbahçe 'saha avantajı' için oynayacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakımıTHY Avrupa Ligi'nin normal sezonunu kritik Barcelona Lassa maçıyla tamamlayacak.

Ligde üst tura çıkmayı garantileyen ancak son haftalarda düşüş yaşayan sarı-lacivertli ekip, yarın İspanya temsilcisini konuk edecek.

Fenerbahçe ile Barcelona Lassa arasındaki karşılaşma, saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 29 maçta 17 galibiyet ve 12 yenilgi alan sarı-lacivertli takımın sıralamadaki durumu da son hafta maçlarıyla belli olacak. 

4.'lük için olasılıklar

Ligde 18 galibiyetli Panathinaikos, dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ile aynı galibiyete sahip Baskonia beşinci ve Anadolu Efes de altıncı sırada bulunuyor.

Rakiplerinin arkasında bulunan sarı-lacivertli takım, ligde 4. olabilmesi için kendi maçını kazanıp, Panathinaikos Superfoods, Baskonia ve Anadolu Efes'in mağlubiyetlerini bekleyecek. Bu durumda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'un ikili averajda önünde olduğu için normal sezonu 4. bitirecek.

Fenerbahçe'nin 4. olabilmesi için zor da olsa bir şansı daha bulunuyor. 30. haftada Fenerbahçe ve Anadolu Efes rakiplerini yenip, Panathinaikos Superfoods ile Baskonia kaybettiği takdirde üçlü averaj devreye girecek. Böyle bir sonucun çıkması durumunda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods ile Anadolu Efes, normal sezonu aynı galibiyetle tamamlayacak. Fenerbahçe 3'lü averajda 4., Anadolu Efes 5., Panathinaikos Superfoods 6. olacak.

Fenerbahçe'nin Barcelona Lassa'yı konuk edeceği 30. haftada Panathinaikos, Maccabi FOX'a konuk olacak. Baskonia, son hafta maçını evinde Zalgiris ile yapacak. Anadolu Efes ise deplasmanda lider Real Madrid'in karşısına çıkacak.

AA

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