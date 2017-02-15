Fenerbahçe, Rusya deplasmanıyla başlıyor

Krasnodar Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başlayan Fenerbahçe, play-off turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendi. UEFA Avrupa Ligi'ne İsviçre'den Grasshoppers'ı eleyerek katılan sarı-lacivertliler, A Grubu'nda Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda) ve Zorya (Ukrayna) ile eşleşti. Grubu 13 puanla Manchester United'ın önünde lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turuna adını yazdırdı.

Rus ekip uzun bir yoldan geçerek son 32'ye geldi. UEFA Avrupa Ligi için iki eleme turu oynayan Krasnodar, I Grubu'nda Schalke 04 (Almanya), Salzburg (Avusturya) ve Nice (Fransa) ile mücadele etti, 7 puan ve averajla ikinci olarak son 32'ye kalmayı başardı.

Tanıdık hakem

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak, geçen sezon Fenerbahçe'nin yine UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir başka Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynadığı maçta görev almıştı. Slovak hakemin yönettiği maçta Fenerbahçe, ilk karşılaşmadaki 2-0'lık avantajını kullandı ve rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Slovak hakem, bu sezon Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına deplasmanda 2-0 yenildiği maçı da yönetmişti.

Skrtel cezalı, Volkan ve De Souza sınırda

Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Slovak stoper Martin Skrtel'den yararlanamayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında toplam 3 sarı kart gören Skrtel, Krasnodar karşılaşmasında cezalı oldu.

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer sarı kart gören Volkan ve De Souza, Krasnodar karşısında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Van Persie ve Hasan Ali dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligdeki son maçta Bursaspor'a karşı cezası nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie ile sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'a ilk 11'de yer verebilir.

Cezalı Skrtel'in yerine Roman Neustaedter'in görev alacağı Fenerbahçe'de, Krasnodar maçının muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie.

Krasnodar 2 aydır resmi maç oynamıyor

Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar, 2 aydır resmi maç yapmıyor.

Rusya'daki kış şartları nedeniyle yerel lig aralık ayından marta kadar tatil ediliyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile deplasmanda 12 Aralık'ta yapan Rus ekibi, bu karşılaşmadan 66 gün sonra Fenerbahçe mücadelesine çıkacak.