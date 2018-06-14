Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon

İSTANBUL

Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Vesely'nin skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-8 önde geçti. Nunnally'nin 9. dakikadaki üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere (23-12) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak giren TOFAŞ, 13. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle toparlanan Fenerbahçe Doğuş; Datome, Ali Muhammed, Vesely ve Wanamaker'ın isabetleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 19 sayı farkla (45-26) önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 24. dakikadaki basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Egehan Arna ve Ali Muhammed'in üç sayılık atışlarıyla rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-48 üstün girdi.

Son çeyrekte de rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 94-64 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Doğuş formasıyla 19 sayı kaydeden Ahmet Düverioğlu oldu.

Obradovic'le 4. şampiyonluk

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 5. sezonunda 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Takımın başına 2013'te geçen Obradovic, 2013-2014, 2015-2016 sezonlarındaki şampiyonlukların ardından son 3 sezonda daha Fenerbahçe'yi mutlu sona taşıdı.

Ali Koç'un ilk kupası

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.

Mazbatasını 1 hafta önce alarak göreve başlayan Koç, Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluğuna tanıklık etti.

Karşılaşmayı salonda takip eden Koç, şampiyonluk mutluluğunu taraftaralarla yaşadı. Taraftarlar da yeni başkanlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda lig şampiyonu olarak sezonu çifte zaferle kapattı.

Kupasını Türkoğlu'ndan aldı

Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Türkoğlu, kupayı takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Wanamaker MVP seçildi

Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li oyuncusu Brad Wanamaker, final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Wanamaker, basın mensuplarının oylarıyla final serisinin MVP'si seçildi ve ödülünü maç sonunda aldı.

Ali Koç'dan Ozan Balaban'a jest

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün basketboldan sorumlu eski asbaşkanı Ozan Balaban'ı şampiyonluk kupasını kaldırmak için kürsüye davet etti.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan ve yaklaşık 3 yıl basketbol takımında sorumlu olan Balaban, başarılarında pay sahibi olduğu Fenerbahçe Doğuş'u saha içi koltuklarından izleyerek destekledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen kupa törenine Koç, Balaban'ı da çağırdı. Balaban, şampiyonluk fotoğrafının içinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş'u ve tüm taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.