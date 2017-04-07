Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.