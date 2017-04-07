Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
AA
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
AA