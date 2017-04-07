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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

07 Nisan 2017 Cuma 16:58
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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçePFDKSevk
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