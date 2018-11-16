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Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

16 Kasım 2018 Cuma 08:56
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Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi

İSTANBUL

Fenerbahçe, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.

Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.11.2018 08:58
Anahtar Kelimeler:
BasketbolOlympiakosFenerbahçe
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