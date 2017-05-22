Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında geniş yer buldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olması, Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Yunan basını, finalde kaybetmesine karşın ülkenin önde gelen ekiplerinden Olympiakos'a sahip çıktı.

Yunanistan'ın önde gelen spor gazetelerinden Sportday, ''Olympiakos bizim gururumuzsun'' başlığını kullandı. Gazete, Olympiakos'un sadece 25 dakika mücadele edebildiğini, daha sonra Fenerbahçe'nin üstünlüğüne teslim olduğunu yazdı. Haberde, ''Spanoulis ve Printezis gibi oyuncular maça daha iyi konsantre olmalıydı.'' ifadelerine yer verildi.

''Sloukas, Fenerbahçe'nin sevinç gösterilerinde Yunan bayrağını unuttu'' başlığını atan Eleftheros Typos gazetesi ise "Olympiakos bir efsane gibi mücadele etti fakat gücü yetmedi." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin başarısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in rolünün önemine dikkati çeken gazete, sonuç ne olursa olsun Olympiakos'un Yunan basketbolu için başarılı bir temsilci olmaya devam ettiğini vurguladı.

''Olympiakos'u durduran Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu oldu'' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Olympiakos'un 4. şampiyonluk hayalinin bir sonraki Dörtlü Final'e kaldığına değindi. Olympiakos'un 25 dakika mücadele edebildiği yorumunda bulunan gazete, Fenerbahçe'nin galibiyeti hak eden taraf olduğunu belirtti.