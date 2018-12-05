Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93356
ALTIN
214.523
DOLAR
5.3924
STERLİN
6.8639
EURO
6.1131
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Mevlana Müzesi bu yıl da rekora koşuyor
Mevlana Müzesi bu yıl da...
Kanser hücrelerinin DNA'ları 'altının çekim gücüne kapılıyor'
Kanser hücrelerinin DNA'ları 'altının çekim...
Migreni 'frenleyecek' yeni ilaç yolda
Migreni 'frenleyecek' yeni ilaç yolda
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u konuk edecek.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:08
15 Okunma
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor

İSTANBUL

FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeGiresunspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor
Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor
Gençlerbirliği avantaj yakaladı
Gençlerbirliği avantaj yakaladı
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fransa'da PSG-Montpellier maçı ertelendi
Fransa'da PSG-Montpellier maçı ertelendi
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır
Trabzonspor kupada berabere kaldı
Trabzonspor kupada berabere kaldı
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ