Fenerbahçe'nin 'Kocaman' ümidi

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 12 Ağustos'ta Göztepe'yle deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kupa hasretine son vermek istiyor.

En son 2014'te TFF Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, takımda 4 yıl sonra ikinci dönemine başlayan Kocaman yönetiminde, yarıştığı kulvarlarda kupa mücadelesi verecek.

Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Kocaman, daha önce Fenerbahçe'yle 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, Kocaman'ın ikinci döneminde ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 3. ön eleme turunda çıktı. Rakibini deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle play-off'a yükseldi.

Son 5 sezonda 5 farklı teknik adam

Fenerbahçe, son yıllarda teknik direktör istikrarını yakalayamadı.

2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'te olmak üzere üst üste 3 sezon Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük yaptığı Fenerbahçe'de, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal, 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal, 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira ve 2016-2017 sezonunda Dick Advocaat görev aldı. Kulüp, 2017-2018 sezonu öncesi Kocaman'ı yeniden takımın başına getirdi.