Fenerbahçe'nin gözü kupada

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe, daha önce iki kez final oynayıp alamadığı kupayı bu kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde yarın başlayacak ve bu ülkeden UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk'un yanı sıra Çekya'dan USK Prag'ın yer alacağı organizasyonda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasına kalmayı başaran Fenerbahçe, Dörtlü Final'deki ilk maçını yarın son şampiyon UMMC Ekaterinburg ile yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunda ise Galatasaray'a mağlup olarak kupayı rakiplerine kaptırmıştı.

Geçen sezon ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2014-2015 sezonlarında ise Avrupa Ligi'nde dördüncü oldu.

Fenerbahçe'nin Dörtlü Final yolu

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçın 13'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.

İlk turda Dinamo Kursk (Rusya), USK Prag (Çekya), Famila Schio (İtalya), BLMA (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya), Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Uni Györ (Macaristan) ile yer aldığı A Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde B Grubu'nu 3. bitiren İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla eşleşti.

İspanyol ekibi ile oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Fenerbahçe, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.