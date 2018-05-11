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Fenerbahçe'nin final kabusu

Fenerbahçe Futbol Takımı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti.

Fenerbahçe'nin final kabusu

Fenerbahçe Futbol Takımı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:39
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Fenerbahçe'nin final kabusu

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde dün Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa 1998 yılında başlayan ve 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım döneminde futbol takımı, final maçlarında başarılı olmakta zorlanıyor.

Yıldırım'ın başkanlık döneminde sarı-lacivertliler Türkiye Kupası'nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı. Fenerbahçe, bu final maçlarının 7'sini kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Aziz Yıldırım döneminde Süper Lig'de de şampiyonluk yolunda avantajlı girdiği son haftada 3 kez ipi göğüslemeyi başaramadı.

Süper Lig'de 3 şampiyonluğu son maçta kaybetti

Fenerbahçe, başkan Yıldırım döneminde 3 kez dramatik bir şekilde şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda son haftaya lider girmesine rağmen kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'u yenemedi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olamadı.

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda da son haftaya lider girdi. Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edemedi ve sahadan yine 1-1'le ayrıldı. Bu beraberlik Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti ve mutlu sona Bursaspor ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda da son maçta şampiyonluğu kaçırdı. O sezon ilk kez oynanan Süper Final Grubu'nda son maçta lider Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Fenerbahçe rakibiyle 0-0 berabere kalınca bir kez daha taraftarlarını üzdü.

Galatasaray'a 5 final kaybetti 

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, en büyük rakiplerinden Galatasaray'a 5 kez final kaybetti.

Türkiye Kupası'nda rakibine 2 final kaybeden Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da da yine iki defa rakibini geçemedi.

Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunun son maçında karşılaştığı rakibini yine yenemedi ve şampiyonluğu kaptırdı.

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda son maçta Galatasaray'la oynamasa bile 34. hafta yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluğun sarı-kırmızılı takıma gitmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin, Yıldırım'ın başkanlığında Galatasaray'la oynadığı ve kazandığı tek final maçı ise 2014 yılında oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasıydı.

Süper Kupa'da daha başarılı

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde TFF Süper Kupa'da oynadığı 5 finalin 3'ünü kazandı.

Bu 3 zaferi sarı-lacivertliler, iki kez Beşiktaş, bir defa da Galatasaray'a karşı yaşadı. Fenerbahçe, yenildiği iki finalde de Galatasaray'a kupayı kaptırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlığındaki 3. ayında ise 1998 yılındaki Başbakanlık Kupası'nda Trabzonspor'u 1-0 yenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTeleset Mobilya AkhisarsporFenerbahçeAziz Yıldırım
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