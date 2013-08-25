Fenerbahçe moral buldu

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda ligdeki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nda Eskişehirspor'u Kuyt'un golüyle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

13. dakikada Meireles'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Alves'in kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'de kaldı.

17. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu kontrol etti.

22. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına giren Kamara'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

23. dakikada Kuyt'ın kafayla altı pasa indirdiği topa Webo kafayı vuramayınca kaleci Boffin topa sahip oldu.

31. dakikada Erkan Zengin'in soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde altı pasta yükselen Bienvenu, topa vuramayınca Eskişehirspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

41. dakikada sol kanattan hareketlenen Erkan Zengin'in ceza alanına kadar girerek çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok yatarak ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Özgür Çek'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu kontrol etti.

45. dakikada Alper Potuk'tan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Kamara'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

52. dakikada soldan Emenike'nin ortasında ceza alanı içinde Kuyt, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

56. dakikada Kuyt'ın pasıyla bir anda ceza alanı içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Emenike'den önce ileri çıkan kaleci Boffin, Nijeryalı golcünün önünden aldığı topu taça attı.

59. dakikada sağdan Erkan Zengin'in kullandığı korner atışı sonrasında hakem İlker Meral, ceza alanı içindeki pozisyonda topun Alper Potuk'un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada Necati Ateş'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Mert Günok soluna yatarak topu çıkardı.

69. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Kuyt'ın vuruşu sonrası top üstten auta gitti.

71. dakikada Akaminko'nun uzun pasında ceza alanına hareketlenen Erkan Zengin'den önce kaleci Mert Günok çıkarak topa sahip oldu.

72. dakikada Erkan Zengin'in ceza alanı dışından vuruşunda, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

73. dakikada Tarık Çamdal'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok yatarak topu kornere çeldi.

85. dakikada ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Necati Ateş'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

89. dakikada Mehmet Topuz'un pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sow'un vuruşunda, top kaleci Boffin'den döndü. Dönen topa sahip olan Meireles'in şutunda ise kaleci Boffin bir kez daha topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

"Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk haftadaki Torku Konyaspor yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada lige ikinci haftadan itibaren başlayacaklarını ifade ettiğini söyledi,

Yanal, "Kolay olmadı. Eskişehirspor benim için özel bir takım. Coşkulu, sert tempolu bir takım. Biz de bu ritmi yakalamaya çalışan bir takımız. Enerjimizi ve coşkumuzu seyircimizden alıyoruz. Onların bize katkısını küçümseyemeyiz. Buna da ihtiyacımız vardı, teşekkür ediyorum. Zaman zaman hatalar yaptık. Tempoyu yakalayamadık ama çok kısa süre içinde ritmi yakalayacak bir takım olmalıyız. Galibiyet önemliydi, bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Takımda bir yaratıcı oyuncu eksikliği olup olmadığı sorusuna Yanal, "Zaman zaman eksiklerimiz oldu. Bunun yanında, çok rahat yapabileceklerimiz ama yapamadıklarımız oldu. Takımın ritmi arttıkça, oyun kazanmaya başladıkça bunları yapacak oyuncularımız var. Tabii ki onu oluşturmak ve bulmak uzun vadede bir iş. Elimizde iyi oyuncularımız var. Onların da katkısıyla daha da iyi olacak" şeklinde cevap verdi.

Takımında maçta sahada ilk defa 90 dakika oynayan 4 oyuncunun bulunduğunu kaydeden Yanal, "Oyuncuların performansları ve sakatlıklarla ilgili birtakım sorunlar yaşadık ama bunlar kesinlikle mazeret değil. Bütünlüğü yakalayacak bir takımız. Bunu kısa sürede içinde halledeceğimizi düşünüyorum. Bize böyle bir itici güç maç gerekliydi. Kendine güvenen oyuncularımız çok fazla" diye konuştu.

Mert Günok'un performansını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü, Volkan Demirel, Serkan Kırıntılı ve Ertuğrul Taşkıran gibi Türk futbolunun çok önemli 4 kalecisine sahip olmaktan sevinç duyduklarını, kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün de kalecilerin performansında çok etkili olduğunu ifade etti.

"Oynadığınız futboldan memnun musunuz?" sorusu üzerine Yanal, "Bu konuda biraz doyumsuzuz. Çok daha yüksek tempoda oynayacağımızı biliyorum. Zamanı geldiğinde de oynayacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon Galatasaray'ı geçebilecek potansiyele sahip olup olmadığı sorulan Yanal, "Fenerbahçe'nin her zaman Galatasaray'ı geçmeye gücü yetecek kadrosu vardır. Bu sene de gücü geçmeye yetecek kadrosu vardır. Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak" diye konuştu.

Yanal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aynı zamanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Ülke futboluna hayırlı olsun. Ülke futbolu kazansın. Umarım düşünülen sonuçlar... Şunu söyleyeyim; bizde kişiler tartışılıyor. Biraz sistemi tartışmak, sistemi düşünmek gerekiyor. Abdullah hoca kötüydü, ondan önce Hiddink kötüydü, ondan önce Fatih hoca kötüydü... Biraz sistemle ilgili çözümler ararsak çok doğruyu yaparız. İsimler üzerinde tartışmamamız gerekiyor."

"Maçın kahramanı Mert Günok"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kahramanının rakibin kalecisi Mert Günok olduğunu söyledi.

Sağlam çok pozisyona girdiklerini belirterek, "Kaleci Mert'i tebrik etmek lazım, maçın kahramanıydı. Maçın da özeti buydu" dedi.

Fenerbahçe karşısında 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Çok pozisyonumuz ve penaltımız vardı. 'Bunları niye değerlendiremedik' deyip oyuncularımızı eleştirmek istemiyorum. Futbolun gerçeğini yaşadık. Kalemize gelen ilk topta gol yedik. Sonra oyunu değiştirme hamlemiz etkisini gösterdi, penaltı yakaladık ve pozisyon bulduk. Ancak Mert'i geçemedik. Büyük hedefler kovalamak için önce zihinlerde büyük düşünmek gerekiyor. Bugün biraz daha cesaretli olabilseydik, Fenerbahçe'nin isminden çekinmeseydik sonuç farklı olabilirdi. Mert'i dışarda da tebrik ettim. Maçı çeviren adamdı. Burada kazansaydık önümüzdeki hafta Galatasaray maçını eşik atlama maçı olarak değerlendirebilirdik. Bundan sonra daha büyük düşünmeyi öğreneceğiz."

Penaltı atışını Necati Ateş'in kullanmasıyla ilgili bir soru üzerine Sağlam, "Maçtan önce penaltı atışı için listemizde önce Ndiaye, sonra Diego vardı. Ancak geçen sene takımın penaltıcısı Necati'ydi. Necati oyuna girdi, yılların tecrübesi bir oyuncu. Orada bir insiyatif kullandı. Sonuçta penaltı kaçıran ilk futbolcu ve son futbolcu değil" diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam, transfere ihtiyaçları olduğunu, başkan ve yönetimle konuşarak kulübün imkanlarını da göz önünde bulundurarak, takıma nasıl takviye yapacaklarına karar vereceklerini kaydetti.