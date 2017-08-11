Fenerbahçe lig perdesini açıyor

İSTANBUL - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu yarın deplasmanda Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Atiker Konyaspor maçıyla noktalayacak.
Ligde son 3 sezonda şampiyonluk hedefinden uzak kalan, yeni sezona Aykut Kocaman yönetiminde giren sarı-lacivertliler, 4. yıldızı takmanın hesaplarını yapıyor.
Sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da Avusturya'nın Sturm Graz ekibini birer galibiyet ve beraberlikle geçerek play-off'a yükseldi.
Şu ana kadar 6 transfer yapıldı
Süper Lig'de geçen sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar 6 transferle güçlendirdi.
Stoper, hücuma dönük orta saha ve forvet mevkileri için transfer görüşmelerinin sürdüğü sarı-lacivertlilerde kadroya Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla ve Roberto Soldado dahil edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 8 futbolcusuyla ise yollarını ayırdı.
Kadroda 13 yabancı
Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor.
Sarı-lacivertlilerin yabancı futbolcu kadrosu şu anda Martin Skrtel, Miroslav Stoch (Slovakya), Robin van Persie, Gregory van der Wiel (Hollanda), Josef De Souza, Fernandao (Brezilya), Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe (Fas), Carlos Kameni (Kamerun), Roman Neustaedter (Rusya), Mauricio Isla (Şili), Mathieu Valbuena (Fransa) ve Roberto Soldado'dan (İspanya) oluşuyor.
Son 5 sezondaki ilk hafta maçları
Fenerbahçe, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçına deplasmanda çıktı. Sarı-lacivertliler, 3 karşılaşmada da kazanamadı.
2012-2013 sezonuna deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak giren sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda ise Konyaspor'a 3-2 yenildi. Fenerbahçe, geçen sezona (2016-2017) da deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak girmişti.
Fenerbahçe, lige iç saha maçlarıyla başladığı 2014-2015 sezonunda Kardemir Karabükspor'u 3-2, 2015-2016 sezonunda ise Eskişehirspor'u 2-0 yenmişti.
Sezon fikstürü
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü şöyle:
1. hafta: Göztepe-Fenerbahçe
2. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
3. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
4. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
5. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
7. hafta: Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe
8. hafta: Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
10. hafta: Fenerbahçe-Kayserispor
11. hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe
12. hafta: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
13. hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe
14. hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa
15. hafta: Bursaspor-Fenerbahçe
16. hafta: Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
17. hafta: Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Göztepe
19. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
20. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği
21. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
22. hafta: Fenerbahçe-Alanyaspor
23. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
24. hafta: Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor
25. hafta: Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
27. hafta: Kayserispor-Fenerbahçe
28. hafta: Fenerbahçe-Osmanlıspor
29. hafta: Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
30. hafta: Fenerbahçe-Antalyaspor
31. hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe
32. hafta: Fenerbahçe-Bursaspor
33. hafta: Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
34. hafta: Fenerbahçe-Atiker Konyaspor
AA