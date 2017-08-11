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Fenerbahçe lig perdesini açıyor

2017-2018 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, 34 haftalık maratonu evinde Atiker Konyaspor mücadelesiyle tamamlayacak.

Fenerbahçe lig perdesini açıyor

2017-2018 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, 34 haftalık maratonu evinde Atiker Konyaspor mücadelesiyle tamamlayacak.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:36
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Fenerbahçe lig perdesini açıyor

İSTANBUL -  Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu yarın deplasmanda Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Atiker Konyaspor maçıyla noktalayacak.

Ligde son 3 sezonda şampiyonluk hedefinden uzak kalan, yeni sezona Aykut Kocaman yönetiminde giren sarı-lacivertliler, 4. yıldızı takmanın hesaplarını yapıyor.

Sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da Avusturya'nın Sturm Graz ekibini birer galibiyet ve beraberlikle geçerek play-off'a yükseldi. 

Şu ana kadar 6 transfer yapıldı

Süper Lig'de geçen sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar 6 transferle güçlendirdi.

Stoper, hücuma dönük orta saha ve forvet mevkileri için transfer görüşmelerinin sürdüğü sarı-lacivertlilerde kadroya Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla ve Roberto Soldado dahil edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 8 futbolcusuyla ise yollarını ayırdı.

Kadroda 13 yabancı 

Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Sarı-lacivertlilerin yabancı futbolcu kadrosu şu anda Martin Skrtel, Miroslav Stoch (Slovakya), Robin van Persie, Gregory van der Wiel (Hollanda), Josef De Souza, Fernandao (Brezilya), Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe (Fas), Carlos Kameni (Kamerun), Roman Neustaedter (Rusya), Mauricio Isla (Şili), Mathieu Valbuena (Fransa) ve Roberto Soldado'dan (İspanya) oluşuyor. 

Son 5 sezondaki ilk hafta maçları

Fenerbahçe, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçına deplasmanda çıktı. Sarı-lacivertliler, 3 karşılaşmada da kazanamadı.

2012-2013 sezonuna deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak giren sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda ise Konyaspor'a 3-2 yenildi. Fenerbahçe, geçen sezona (2016-2017) da deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak girmişti.

Fenerbahçe, lige iç saha maçlarıyla başladığı 2014-2015 sezonunda Kardemir Karabükspor'u 3-2, 2015-2016 sezonunda ise Eskişehirspor'u 2-0 yenmişti.

Sezon fikstürü

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü şöyle:

1. hafta: Göztepe-Fenerbahçe

2. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

3. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

4. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

5. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe

6. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

7. hafta: Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe

8. hafta: Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

10. hafta: Fenerbahçe-Kayserispor

11. hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe

12. hafta: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

13. hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe

14. hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa

15. hafta: Bursaspor-Fenerbahçe

16. hafta: Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor

17. hafta: Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Göztepe

19. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

20. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği

21. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

22. hafta: Fenerbahçe-Alanyaspor

23. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

24. hafta: Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor

25. hafta: Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

26. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

27. hafta: Kayserispor-Fenerbahçe

28. hafta: Fenerbahçe-Osmanlıspor

29. hafta: Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

30. hafta: Fenerbahçe-Antalyaspor

31. hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe

32. hafta: Fenerbahçe-Bursaspor

33. hafta: Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe

34. hafta: Fenerbahçe-Atiker Konyaspor

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FenerbahçeLig Perdesi
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