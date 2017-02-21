Fenerbahçe, Krasnodar'ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında yarın sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe-Krasnodar karşılaşmasında Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Krasnodar ile yapılan ilk maçta forma giyemeyen Robin van Persie'nin ilk 11'de oynaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında sakatlanan Volkan Şen ile gözünde enfeksiyon bulunan ve antibiyotik tedavisi uygulanan Aatıf Chahechouhe'nun durumları maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'nin Krasnodar karşılaşmasında muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie.
Son 3 resmi maçı kazanamadı
Sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı.
Resmi maçlardaki son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, derbiden son çıktığı 3 resmi karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
AA