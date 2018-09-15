Fenerbahçe, Konya deplasmanında

İSTANBUL

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.

Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Yeniler sahne alacak

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yarın yeni transferler de sahne alacak.

Transferin son iki gününde takıma dahil olan Jailson ile Yassine Benzia'ya teknik direktör Phillip Cocu'nun şans vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Tolga Ciğerci ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor 35. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 17 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 43 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.

Bu arada iki takım arasında Konya'da yapılan son 5 lig maçında Fenerbahçe bir kez galip gelebildi. Söz konusu dönemde evindeki 2 maçı kazanan Konyaspor, 2 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

Tarihinde olmayan istatistik gerçekleşebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor'a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak.

Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, yarın Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.

Fenerbahçe bu sezonun dışında, 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2009-2010 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı.