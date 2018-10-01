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'Fenerbahçe karşısında doğruları yaptık'

Çaykur Rizespor'un Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, "Soyunma odasına girince, maç 3-0 olduğu için 'Maçı kopardık' düşüncesi olmadı. Herkes çok temkinli davrandı." dedi.

'Fenerbahçe karşısında doğruları yaptık'

Çaykur Rizespor'un Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, "Soyunma odasına girince, maç 3-0 olduğu için 'Maçı kopardık' düşüncesi olmadı. Herkes çok temkinli davrandı." dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:58
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'Fenerbahçe karşısında doğruları yaptık'

Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, sahada doğru işleri yaparak galip geldiklerini söyledi. 

Muric, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde  yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçlarının her zaman zor geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin büyük kulüplerinden birisi ile oynadıklarını, bunun avantajlarının da olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, "Büyük kulüplere karşı motive olmaya gerek yok. Herkes kendisini iyi bir şekilde maça hazırlıyor. İyi motive olduk. Stresten uzak çok iyi çalıştık. Fenerbahçe karşısında doğruları yaptık. Doğruları yapınca golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maç öncesinde Fenerbahçe'nin oyun planını bozmak için teknik direktörleri Okan Buruk'un anlattıklarına uymaya çalıştıklarının altını çizen Muric, şunları kaydetti:

"Konuştuklarımızı ilk yarıda başarılı olarak yaptığımız için 10 dakikada üç gol bulduk. Soyunma odasına girince, maç 3-0 olduğu için 'Maçı kopardık' düşüncesi olmadı. Herkes çok temkinli davrandı. Sonuçta biz 10 dakikada üç gol attıysak her takımın atabileceğini biliyorduk. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye alan bırakmadığımız için galip gelen taraf biz olduk."

Fenerbahçeli futbolcular Reyes ve Neustaedter ile ilgili Okan Buruk'un kendisine bazı taktikler verdiğini belirten Muric, "Onların zaaflarını hocam bana söyledi. Onların üstüne oynamaya çalıştık. Başarılı olduk. İnşallah devamını getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"Takıma katkı sağlarsam mutlu oluyorum"

Ligde geride kalan 7 maçta 2 gol atan Vedat Muric, Gladkyy'nin takıma geç katılması nedeniyle fazla dinlenme fırsatı bulamadığına aktararak, şöyle devam etti:

"Ben bunu sorun etmiyorum. Futbolcunun dinlenme zamanı aralardır. Milli takıma gidiyorum, döndükten 3 gün sonra maça çıkıyorum. Ne kadar oynarsam kendimi o kadar iyi hissediyorum. Kosava'dan buraya işimi yapmak için geliyorum. Takıma katkı sağlarsam mutlu oluyorum. Sadece golle değil mücadele ile katkı sağlamaya çalışıyorum."

Ligin 8. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları maçı da kazanmaları gerektiğini vurgulayan Muric, Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için buna mecbur olduklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFbVedat Muric
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