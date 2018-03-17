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Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor

Spor Toto Süper Lig'de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.

Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor

Spor Toto Süper Lig'de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 22:03
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Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor

İSTANBUL 

Süper Lig'de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.

İki sezonda 13'te 13

Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKadıköyGalatasaraySüper Ligönce Vatan
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