Fenerbahçe Kadıköy'de 21 maçtır kaybetmiyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 21 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

Son galibiyet Terim'le

Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında yenildiği son maçta sarı-kırmızılı takımın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Terim'in Galatasaray'ın 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan derbide Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Kadıköy'e geldiği 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Terim'le Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, 12 Mayıs 2012'de ise deplasmanda Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalarak Ülker Stadı'nda şampiyonluk coşkusu yaşaması da dikkati çeken notlar olarak tarihe geçti.

Beşiktaş'a karşı son 15 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 15 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 15 lig maçta 24 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.