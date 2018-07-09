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Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için yarın İsviçre'ye gidecek.

Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için yarın İsviçre'ye gidecek.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
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Fenerbahçe İsviçre yolcusu

İSTANBUL

İstanbul'da 28 Haziran'da top başı yapan Fenerbahçe, uzun zaman sonra ilk kez Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ni tercih etmedi.

Sezonun ilk kamp çalışmasını yurt dışında yapacak Fenerbahçe'nin tercihi geçen sezon olduğu gibi yine İsviçre olacak.

Sarı-lacivertliler, yarın gideceği İsviçre'nin Lozan şehrinde 18 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe, burada 14 Temmuz'da hazırlık maçında İsviçre temsilcisi Lozan'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la karşılaşacak.

İstanbul'a 18 Temmuz'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeİsviçre
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