Fenerbahçe ısınmak için sahada

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, Beşiktaş'la yarıda kalan derbinin devamını oynamak için sarı-lacivertli futbolcular, Ülker Stadı'nda ısınmaya çıktı.

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş'la yarıda kalan derbinin devamını oynamak içinFenerbahçeli futbolcular, Ülker Stadı'nda ısınmaya çıktı.

Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti.

Beşiktaş kafilesi stada gelmedi

Bu karar neticesinde bugünkü karşılaşma için Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarak ısınma hareketlerine başladı.

Beşiktaş kafilesi, siyah-beyazlı kulübün daha önce açıkladığı gibi stada gelmedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü.-

Hakemler rutin kontrolleri yaptı

Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı.

Hakem Mete Kalkavan ile yardımcıları, saha zeminini inceleyerek maç öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın hakemleri daha sonra içeri girdi.

Öte yandan, derbi için TFF'nin kararı uyarınca stada seyirci alınmadı.

Aziz Yıldırım ve yöneticiler tribünde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, stattaki yerlerini aldı.

Başkan Yıldırım ve yöneticiler, takım sahaya çıktığında protokol tribününe geldi.