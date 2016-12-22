Fenerbahçe

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THY Avrupa Ligi

'nin 12. haftasında Yunanistan'ın

Panathinaikos Superfoods

takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Panathinaikos ile Fenerbahçe arasında Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma LigTV 3'ten yayınlanacak.

Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, 11 haftada 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ile ligde 3. sırada yer alıyor. Yunan ekibinin ise ligde 6 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obrodovic, 13 sezon çalıştırdığı ve 5 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak efsaneleştiği eski takımı karşısında galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe deplasmanda kazanamadı

Sarı-lacivertli basketbol takımı tarihinde Panathinaikos deplasmanında galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde rakibiyle Atina'da yaptığı 6 maçı da kaybetti. Sarı-lacivertliler Atina deplasmanında şansızlığını kırarak rakip sahada ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İki takım toplamda ise 13. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 12 maçta Panathinaos 8, Fenerbahçe ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

AA