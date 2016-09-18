Fenerbahçe ilk galibiyet peşinde

İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 1 puan alabilen ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunun 16. basamağında yer aldı. Lige kendisi gibi iyi başlayamayarak, 1 puan ve averajla son sırada bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak, kötü gidişi durdurmak istiyor.

Mehmet Topal ve Kjaer'in cezası bitti

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in kırmızı kart cezaları sona erdi.

Ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Mehmet Topal, ikinci haftadaki Kayserispor ve üçüncü haftadaki Bursaspor müsabakalarında forma giyemedi. Kayserispor mücadelesinde oyundan ihraş edilen Kjaer ise cezası nedeniyle Bursaspor maçını kaçırdı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 27. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0, Kadıköy'de de 3-1'lik skorlarla kazandı.