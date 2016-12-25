İSTANBUL - Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 118. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 117 maçtan 47'sini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.

Trabzonspor 14 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 13'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 14 resmi karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldı, galip gelemedi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 86 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 28 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 115 golüne,Trabzonspor 85 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Trabzon'da Fenerbahçe'nin 4-0 önde olduğu ikinci yarıdaki maç, çıkan olaylar nedeniyle 88. dakikada hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakayı 4-0 hükmen sarı-lacivertli ekip lehine tescil etti.

Trabzonspor 8 maçtır gol atamıyor

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret olan Trabzonspor, rakibine son 8 karşılaşmada gol bile atamadı.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı.

Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4'ü golsüz bitti.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 48 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.

Trabzon'daki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 49 gol kaydetti.

Trabzon'daki son 6 lig maçından 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

AA