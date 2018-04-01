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Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak.

01 Nisan 2018 Pazar 11:03
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Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek. 

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 44. randevu 

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak. 

İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı.

Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 22. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

Tarihi sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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