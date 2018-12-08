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Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında Süper Lig'de yapılan 12 maçta sarı-lacivertliler 6, yeşil-siyahlılar 5 galibiyet aldı.

Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında Süper Lig'de yapılan 12 maçta sarı-lacivertliler 6, yeşil-siyahlılar 5 galibiyet aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:46
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Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda

İSTANBUL

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Manisa'daki maçlar

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAkhisarspor
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