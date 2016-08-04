Fenerbahçe hisseleri geriliyor

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından güne düşüşle başladı.

Fenerbahçe dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya 3-1 yenilerek, Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hasretini 8 sezona çıkardı. Bu gelişmeyle Fenerbahçe hisseleri Borsa İstanbul'da güne satış ağırlıklı bir başlangıç yaptı ve yüzde 2,7 azalışla 35,46 TL'den açıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına son olarak 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, bu sezon da hedefini gerçekleştiremezken, aynı zamanda UEFA'dan alınabilecek ücret ve primlerin önemli bir kısmını da ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmış oldu. Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turu ile devam edecek.

Fenerbahçe hisseleri güne düşüşle başlarken, Fenerbahçe'nin elenmesiyle UEFA'dan alacağı "ayak bastı" parası katlanan Beşiktaş'ın hisse fiyatı güne yüzde 2 artışla başladı.