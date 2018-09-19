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Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak.

Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:30
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Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında

İSTANBUL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagrebtakımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, yarın ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHırvatistanDeplasman
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