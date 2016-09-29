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'Fenerbahçe her zaman kalbimde yaşayacak'

Feyenoordlu futbolcu Kuyt, "Fenerbahçe'de ben ve ailem harika zaman geçirdik. Bu nedenle Fenerbahçe her zaman kalbimde yaşayacak." dedi.

'Fenerbahçe her zaman kalbimde yaşayacak'

Feyenoordlu futbolcu Kuyt, "Fenerbahçe'de ben ve ailem harika zaman geçirdik. Bu nedenle Fenerbahçe her zaman kalbimde yaşayacak." dedi.

29 Eylül 2016 Perşembe 16:11
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'Fenerbahçe her zaman kalbimde yaşayacak'

 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord'un tecrübeli futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulübün her zaman kalbinde yaşayacağını söyledi.

UEFA'ya konuşan eski Fenerbahçeli Kuyt, Türkiye'de yaşadığı dönem ve sarı-lacivertli ekibin hayatındaki önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liverpool'dan 2012'de ayrılmasının ardından birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi aldığını belirten Kuyt, "Gidebileceğim birçok Avrupa kulübü vardı ama zirveye oynayan bir takıma gitmek istiyordum. Bu nedenle Fenerbahçe ile anlaştım." dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde çok mutlu olduğunu vurgulayan 36 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de ben ve ailem harika zaman geçirdik. Bu nedenle Fenerbahçe her zaman kalbimde yaşayacak. Fenerbahçe'de insanlar gerçekten benimle çok ilgileniyordu ve ben de bu nedenle çok başarılı bir performans sergiledim. Oynadığım dönemde Fenerbahçe, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşarken, Avrupa Ligi'nde ise tarihinde ilk kez yarı finale çıktı. Taraftarların, Avrupa macerasında takımını tutkuyla desteklemesi harikaydı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bambaşka bir ülke"

Kuyt, Türkiye deneyiminden övgüyle bahsederek, "Türkiye, Hollanda ve İngiltere'ye oranla bambaşka bir ülke ve kültüre sahip. Beni çok farklı bir insan yaptı ve bunun için minnettarım." şeklinde görüş belirtti.

Kendini iyi ve formda hissettiği süreci faal futbol hayatına devam edeceğini kaydeden Kuyt, kariyeri boyunca formasını giydiği Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe'de kadronun önemli bir parçası haline gelmesini ise çok çalışmasına bağladı.

AA

Son Güncelleme: 29.09.2016 16:12
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa LigiDirk KuytFeyenoord
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