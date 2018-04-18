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Fenerbahçe final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
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Fenerbahçe final için sahaya çıkıyor

İSTANBUL

FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale geldi.

Tur ihtimalleri

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Kupada 17 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

17. final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası
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