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Fenerbahçe final için sahada

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Darüşşafaka Doğuş karşısında 2-0 önde bulunan sarı-lacivertli takım, yarın da rakibini yenmesi durumunda finale yükselecek.

Fenerbahçe final için sahada

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Darüşşafaka Doğuş karşısında 2-0 önde bulunan sarı-lacivertli takım, yarın da rakibini yenmesi durumunda finale yükselecek.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:50
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Fenerbahçe final için sahada

İSTANBUL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak serinin 3. maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin ilk 2 maçını Fenerbahçe sahasında, 94-72 ve 95-81'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 önde bulunan sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda rakibin yenmesi durumunda adını finale yazdıracak.

Darüşşafaka Doğuş ise rakibini yenerek seriyi 4. maça taşıyıp final şansını devam ettirmek istiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFinalSahaSpor Toto Basketbol Süper Ligi
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