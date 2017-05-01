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Fenerbahçe, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğa çok yakın bulunuyor.

Fenerbahçe, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğa çok yakın bulunuyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:41
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Fenerbahçe, filede şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçeşampiyonluğa çok yakın bulunuyor.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde Galatasaray karşısında 2-0 önde olan sarı-lacivertli takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.

Fenerbahçe, toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk 2 maçı 3-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

Galatasaray'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise seri uzayacak.

AA

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Vestel Venus Sultanlar LigiFenerbahçeFilede şampiyonlukKadınlar 1. Voleybol Ligi
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