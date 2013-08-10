Fenerbahçe, Emenike'yi borsaya bildirdi

İSTANBUL
Fenerbahçe Kulübü, Rusya'nın Spartak Moskova takımından transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbolcu Emmanuel Emenike ile 4 yıllık (2016-2017 sezonu sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerini başarılı bir şekilde tamamlamış olup, taraflar arasında 12 Ağustos Pazartesi günü sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşme şartları KAP'a bildirilecektir" denildi.
AA
Son Güncelleme: 10.08.2013 15:10