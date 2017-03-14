Fenerbahçe Dörtlü Final için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.
Çeyrek final ilk maçında Perfumerias Avenida'yı İstanbul'da 78-68 yenen, ikinci maçında ise rakibine deplasmanda 76-66 kaybeden sarı-lacivertliler, seride durumun 1-1 eşitlenmesini önleyemedi.
Organizasyonda adını Dörtlü Final'e yazdıracak ekip, yarın oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
AA