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Fenerbahçe Doğuş Dörtlü Final için parkeye çıkacak

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında yarın İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Doğuş Dörtlü Final için parkeye çıkacak

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında yarın İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:37
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Fenerbahçe Doğuş Dörtlü Final için parkeye çıkacak

İSTANBUL

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 4'üncü maçında yarın İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak.

Vitoria kentinde Fernando Buesa Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 önde bulunuyor. Sahasındaki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89 kazanan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü karşılaşmada ise deplasmanda Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu.

Fenerbahçe Doğuş 4'üncü kez Dörtlü Final peşinde

Fenerbahçe Doğuş, yarınki müsabakayı kazanması halinde adını üst üste 4'üncü kez Dörtlü Final'e yazdıracak. Baskonia'nın müsabakadan galip ayrılması durumunda ise Dörtlü Final'e yükselecek takım, 1 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak serinin 5'inci ve son maçında belli olacak.

İki takım arasında bu sezon yapılan 5 maçın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1 karşılaşmadan ise Baskonia galip ayrıldı.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atacak.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibini yenmesi halinde, Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşıyacak.

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü, turu geçmeleri durumunda kariyerinde 17'nci kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde başantrenörlük kariyerinde 23'üncü sezonunu geçiren Obradovic, çalıştırdığı takımlardan Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda şampiyonluğa ulaştıran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 kezle en fazla kazanan başantrenör unvanını elinde bulunduruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşDörtlü FinalParke
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