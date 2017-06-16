Fenerbahçe, Dirar'ı açıkladı

İSTANBUL

Fenerbahçe, Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun bugün öğleden sonra İstanbul'a geleceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, bugün saat 15.30'da İstanbul’a gelecek. Futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir."

Monaco'yla geride kalan sezon şampiyonluk yaşayan Dirar, 33 resmi maçta 1 gol kaydetmişti.