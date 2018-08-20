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Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe, Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez'le ilgilenmediklerini açıkladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe, Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez'le ilgilenmediklerini açıkladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:13
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Fenerbahçe'den transfer açıklaması

İSTANBUL

FenerbahçeRus temsilcisi Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez'in transferinin gündemde olmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun transferinin gündemde olmadığı belirtilerek, "Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez’in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir.İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır." denildi.

Ramirez, dün sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransfer
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