Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 20. kez şampiyonluğa ulaşarak, 4. yıldızı takma hedefiyle giren sarı-lacivertli ekip, ilk 10 haftadaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Sezona Göztepe ve Trabzonspor beraberlikleriyle başlayan Fenerbahçe, 3. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, 4. haftada Medipol Başakşehir'e yenildi. Arka arkaya Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanan sarı-lacivertli ekip, 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup oldu.

Ligin 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen Fenerbahçe, 9. haftadaki derbi maçta Galatasaray, son hafta da Kayserispor ile berabere kaldı. İlk 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 8. sırada yer aldı.

En son yine Kocaman yönetiminde ilk 10 haftayı 16 puanla tamamlamıştı

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de en son yine Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda ilk 10 haftayı 16 puanla tamamlamıştı. Fenerbahçe, o sezon ligi şampiyon Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 61 puanla 2. sırada bitirmişti.

Kalesini gole kapatamıyor

Sarı-lacivertli ekip, son 9 sezonun en kötü savunma performansını gösteriyor.

Ligde son olarak 2008-2009 sezonunun ilk 10 haftasında 16 gol yiyen Fenerbahçe, sonraki 8 sezonda kalesinde en fazla 12 gol gördü. Bu sezonun ilk 10 haftasında sadece 1 kez kalesini gole kapatabilen sarı-lacivertliler, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı.

Aykut Kocaman yönetiminde savunma performansıyla ön planda olan Fenerbahçe'de, bu sezon işler tersine döndü. Kocaman idaresindeki ilk 10 haftalarda, 2010-2011 sezonunda 12, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında 9'ar gol yedi.