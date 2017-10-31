Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110143
ALTIN
155.457
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.0485
EURO
4.4358
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
'Uni Butik'
'Uni Butik'
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 5 sezonun en kötü başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 5 sezonun en kötü başlangıcına imza attı.

31 Ekim 2017 Salı 13:34
22 Okunma
Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 20. kez şampiyonluğa ulaşarak, 4. yıldızı takma hedefiyle giren sarı-lacivertli ekip, ilk 10 haftadaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Sezona Göztepe ve Trabzonspor beraberlikleriyle başlayan Fenerbahçe, 3. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, 4. haftada Medipol Başakşehir'e yenildi. Arka arkaya Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanan sarı-lacivertli ekip, 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup oldu.

Ligin 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen Fenerbahçe, 9. haftadaki derbi maçta Galatasaray, son hafta da Kayserispor ile berabere kaldı. İlk 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 8. sırada yer aldı.

En son yine Kocaman yönetiminde ilk 10 haftayı 16 puanla tamamlamıştı

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de en son yine Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda ilk 10 haftayı 16 puanla tamamlamıştı. Fenerbahçe, o sezon ligi şampiyon Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 61 puanla 2. sırada bitirmişti.

Kalesini gole kapatamıyor

Sarı-lacivertli ekip, son 9 sezonun en kötü savunma performansını gösteriyor.

Ligde son olarak 2008-2009 sezonunun ilk 10 haftasında 16 gol yiyen Fenerbahçe, sonraki 8 sezonda kalesinde en fazla 12 gol gördü. Bu sezonun ilk 10 haftasında sadece 1 kez kalesini gole kapatabilen sarı-lacivertliler, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı.

Aykut Kocaman yönetiminde savunma performansıyla ön planda olan Fenerbahçe'de, bu sezon işler tersine döndü. Kocaman idaresindeki ilk 10 haftalarda, 2010-2011 sezonunda 12, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında 9'ar gol yedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFenerbahçeFb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
Lucescu deneyimlerini aktaracak
Lucescu deneyimlerini aktaracak
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
Türkiye İngiltere'yi farklı mağlup etti
Türkiye İngiltere'yi farklı mağlup etti
Konyaspor sahasında Osmanlıspor'u mağlup etti
Konyaspor sahasında Osmanlıspor'u mağlup etti
Sivasspor deplasmanda galip
Sivasspor deplasmanda galip
Çocuk yurdundan antrenörlüğe
Çocuk yurdundan antrenörlüğe
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ