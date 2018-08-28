Fenerbahçe'den Sissoko açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fransız futbolcusu Moussa Sissoko'yu transfer etmek için girişimde bulunulmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sissoko'yla hiçbir zaman ilgilenilmediği vurgulanarak, "Kamuoyunda, Moussa Sissoko'yu transfer etme girişiminde bulunduğumuz ve sonrasında transferden vazgeçtiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu transfer etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır." denildi.