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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği Vakfına tepki

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, derbi maçta yaşanan olayların ardından Kulüpler Birliği Vakfının bildirisinin hayal kırıklığı oluşturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği Vakfına tepki

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, derbi maçta yaşanan olayların ardından Kulüpler Birliği Vakfının bildirisinin hayal kırıklığı oluşturduğu belirtildi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:08
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği Vakfına tepki

Fenerbahçe Kulübünün kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dün gece yaşanan olaylarla ilgili Kulüpler Birliğinin yayınlamış olduğu açıklamayı büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz. 3 Temmuz 2011 sabahında olduğu gibi olaylara bakış açıları yalnızca 'görmek istedikleriyle' sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlenmesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir." denildi. 

Yaşanan olayların en ince ayrıntısına kadar incelenmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı 'yanılma duygusu' içerisinde olacaktır. Evimizde gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKulüpler Birliği Vakfı
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