Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

11 Mart 2018 Pazar 19:39
47 Okunma
Fenerbahçe'den kritik galibiyet

MALATYA - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

5. dakikada sol kanatta Chebake ile paslaşan Boutaib'in ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mina topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere attı.

21. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında Aytaç Kara ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Murat Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Adem Büyük filelerle buluşturdu ancak maçın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

31. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan Hasan Ali Kaldırım ile kullandığı köşe atışında ceza sahasında Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe atışında, Dirar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Mehmet Topal'ın kafasıyla dokunduğu top, kaleci Ertaç'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Neustaedter, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

61. dakikada Giuliano'nun ara pasında topla buluşan Fernandao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Aynı dakikada Chebake'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Adem Büyük topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Mehmet Topal'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dirar, yerden ortasını yaptı. Sadık Çiftpınar'ın araya girdiği pozisyonda meşin yuvarlak kornere çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alper Potuk'un ceza sahası sağ köşesinden ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Giuliano topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın sağından filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ